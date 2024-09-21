Денис Бояринцев назвал причины поражения «Ротора» в матче с «Черноморцем»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев и наставник «Черноморца» Олег Василенко накануне, 20 сентября, на пресс-конференции после матча 11-го тура Первой лиги на «Волгоград Арене» подвели итоги встречи, в которой новороссийцы обыграли хозяев со счетом 2:1, сообщает V102.RU.
Денис Бояринцев посетовал на недостаточную реализацию моментов в исполнении волгоградских футболистов.
- Несмотря на результат, хочется найти больше положительных моментов. Провалили начало матча, очень легко пропустили со стандарта совсем необязательный гол. Потом немного встрепенулись, стали моменты создавать, отыгрались. Вторая половина тоже хорошо прошла, на встречных курсах. Мы могли не в одной контратаке удачнее сыграть. Матч сложный. Хороший футбол уходит на второй план, больше получилось борьбы, до гола. Забили бы мы первыми, думаю, нам было бы полегче довести игру до нужного результата. Один момент, второй момент. Как раз тот случай, когда надо было реализовывать. Тем более что моменты шикарные — у Тюрина, у Миши Агеева штанга была, если не ошибаюсь. Как я говорил перед матчем, лобовая встреча у нас будет. Так она и сложилась. Второй гол мы сами себе притащили. Грубо говоря, совсем не обязательно было поперек поля вводить мяч на своей половине. Не успели оперативно переключиться при потере мяча и предотвратить выход один на один. Нападающий «Черноморца» разобрался, забил этот гол. Объективно, поражение чувствительное, где-то даже обидное. Но все равно я думаю, что футбол многими моментами получался у нас. «Черноморец» тоже неплохо выглядел. В целом, конечно, результат отрицательный, поэтому какой-то эйфории нам испытывать не стоит. Надо призадуматься. Сегодня были потери совсем невынужденные. Все это нам нужно быстренько «переварить» и двигаться дальше, потому что сейчас выезд на Кубок, потом тоже непростой соперник приезжает. Расстраиваться, может быть, и стоит сегодня. В целом, надо двигаться дальше и «нащупывать» свою игру в атаке. Забиваем не так много. В этом я вижу проблему в сегодняшнем матче, прежде всего,
— резюмировал наставник сине-голубых.
Олег Василенко положительно оценил игру своих подопечных.
- Мы довольны самоотдачей ребят, их дисциплиной на поле. Действовали правильно. Был момент, когда из зоны пропущенного мяча давали несколько раз в концовке первого тайма пробить и сделать передачи. Во второй половине мы просто это подкорректировали. Сложно было докричаться до игроков, потому что в целом они действовали правильно, но, видимо, в концовке немного неправильно было в перестроениях, я бы так сказал. Понимали, как будет играть «Ротор», через что строить атаки. По сути, мы старались делать так, чтобы «Ротор» выстраивал атаки, как удобно нам. На наш взгляд, все это получилось, за исключением пропущенного гола из этой зоны и опасных ударов, о которых я говорил. Рабочие моменты, но нет проблем, мы их доработаем. Парни молодцы, они выиграли и показали характер и собранность. Это тот момент, когда все играют за одного, а один играет за всех,
— заявил главный тренер «Черноморца».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» vk.com