Под Волгоградом микроавтобус насмерть сбил 50-летнюю женщину

ДТП со смертельным исходом случилось накануне в Иловлинском районе. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в 18-50 ч. в селе Лог.
- 55-летний водитель, управляя автомашиной Ford 222702, напротив дома №85 ул. Телеграфная населенного пункта совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. Женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи,
- пояснили в главке.
В региональном управлении добавили, что пешеход пересекала дорогу в одежде без светоотражающих элементов.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области