Труп рыбака нашли на берегу Дона под Волгоградом





В Калачевском районе Волгоградской области организована проверка по факту смерти 76-летнего мужчины на берегу реки Дон. Тело пенсионера, сообщает ИА «Высота 102», было найдено накануне, 27 сентября.

По сообщению экстренных служб, мертвым мужчину в нескольких километрах от поселка Донской нашли его родственники. Уточняется, что тело находилось в воде, однако утопление как причина смерти не рассматривается.

– По предварительным данным, мужчина отправился утром 27 сентября на рыбалку, в ходе которой произошло ухудшение его здоровья, повлекшее смерть. Тело было обнаружено родственниками, организовавшими поиски, – сообщают источники информагентства.

В СУ СК России по Волгоградской области факт происшествия подтвердили, уточнив, что следов насильственной смерти на теле рыбака не обнаружено.