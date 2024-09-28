Расследования

Труп рыбака нашли на берегу Дона под Волгоградом

Расследования 28.09.2024 11:02
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28.09.2024 11:02


В Калачевском районе Волгоградской области организована проверка по факту смерти 76-летнего мужчины на берегу реки Дон. Тело пенсионера, сообщает ИА «Высота 102», было найдено накануне, 27 сентября. 

По сообщению экстренных служб, мертвым мужчину в нескольких километрах от поселка Донской нашли его родственники. Уточняется, что тело находилось в воде, однако утопление как причина смерти не рассматривается. 

По предварительным данным, мужчина отправился утром 27 сентября на рыбалку, в ходе которой произошло ухудшение его здоровья, повлекшее смерть. Тело было обнаружено родственниками, организовавшими поиски, – сообщают источники информагентства. 

В СУ СК России по Волгоградской области факт происшествия подтвердили, уточнив, что следов насильственной смерти на теле рыбака не обнаружено.  

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