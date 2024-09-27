Экономика

Будем ходить пешком? С 1 октября утилизационный сбор для иномарок поднимут на 70-80%

Экономика 27.09.2024 19:16
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27.09.2024 19:16


С 1 октября 2024 года могут измениться условия приобретения автомобилей иностранного производства. Как сообщает ИА «Высота 102», для повышения конкурентоспособности отечественного автопрома правительство России приняло решение проиндексировать утилизационный сбор сразу на 70-80%.

Но и на этом власти не остановились, постановлением предусмотрен механизм и последующей индексации на 10-20% в год вплоть до конца десятилетия.

Размер индексации прописан в документе отдельно для автомобилей с разными характеристиками двигателя. Однако на практике существеннее всего на рынок повлияет рост утилизационного сбора для массового сегмента автомобилей с объёмом двигателя 1-2 литра. Для таких иномарок с 1 октября 2024 сбор вырастит с 306 тыс. рублей до 556,2 тыс. рублей. Кроме того, к 2030 году утилизационный сбор вырастит до 1,172 млн рублей.

- Что касается утильсбора, то это вынужденная и, к сожалению, запоздалая мера. Этот сбор много лет не сопровождался индексацией, что привело к очень успешной экспансии нашего рынка со стороны в первую очередь китайских производителей. В условиях беспрецедентно низкой процентной ставки и поддержки экспорта, которые есть в Китае, они демпингуют и захватывают наш рынок. Если в количественном выражении АвтоВАЗ выглядит еще весьма прилично, контролируя значительную долю рынка, то по ценовым показателям отечественные машины занимают чуть больше 10 процентов нашего рынка. Это критичная граница, которую не надо давать переступать, — приводит мнение главы комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева «Парламентская газета».

Отметим, о том, насколько комфортно в новых ценовых реалиях будут себя чувствовать рядовые потребители, депутат не уточнил.

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