«Концессии» провели учения по ликвидации утечки хлора

Фото «Концессии водоснабжения» t.me
Общество 28.09.2024 10:20
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28.09.2024 10:20
Фото «Концессии водоснабжения» t.me
Сотрудники «Концессий водоснабжения» провели учения по ликвидации утечки хлора. Как рассказали V102.RU в ресурсоснабжающей организации, по легенде на водоочистной станции в Кировском районе произошла утечка опасного химического вещества уровня Б. Для имитации аварии использовали специальный прибор, который вызвал срабатывание газоанализаторов хлора.- На табло аппаратуры у машинистов и операторов появился сигнал «Утечка», они сразу включили световую индикацию на станции и звуковую сирену. Дежурный по схеме оповестил все службы об аварии, и весь персонал – 17 человек – незамедлительно эвакуировались, - рассказал исполняющий обязанности начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Роман Савченко.
Во время тренировки обращалось внимание не только на скорость эвакуации, но и на соблюдении алгоритмов этого процесса. Все сотрудники должны обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Имеет значение и направление ветра при эвакуации. В частности, на станции установлены специальные аппараты, которые определяют направление ветра в конкретный момент, и с учетом показаний каждого из них разрабатывается маршрут эвакуации.Такие учения «Концессии водоснабжения» проводят ежеквартально и на каждой станции для отработки четких действий в подобных ситуациях. Прошедшее учение стало последним в этом году.
Фото «Концессии водоснабжения» t.me
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