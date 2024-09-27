Полицейские Волгограда приплыли к победе быстрее московских коллег

В Волгограде сегодня, 27 сентября, наградили победителей лично-командного Чемпионата по плаванию среди территориальных органов МВД России и образовательных организаций системы МВД России. Как сообщает ИА «Высота 102», лучшими себя в заплывах показали правоохранители из Московской и Волгоградской областей, а также из Москвы. В борьбе за победные места сражались порядка 300 полицейских со всей России.





– В закрытии чемпионата и торжественном награждении приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Вадим Леншин, начальник Волгоградской академии МВД России генерал-майор полиции Роман Павленков, начальник отдела управления подготовки кадров ГУРЛС МВД России полковник полиции Константин Зайцев и первый вице-президент Федерации России по плаванию Виктор Авдиенко, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В общекомандном зачете среди территориальных органов МВД России в первой группе лучшие результаты показали:

I место – ГУ МВД России по Московской области,

II место – сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области,

III место – ГУ МВД России по г. Москве.





Во второй группе места распределились следующим образом:

I место – УМВД России по Владимирской области;

II место – УМВД России по Вологодской области;

III место – МВД России по Республике Коми.

Среди образовательных учреждений лучшими стали курсанты Московского университета МВД России имени В. Кикотя, серебро у спортсменов Санкт-Петербургского университета МВД России, бронзовыми призерами стали пловцы Казанского юридического института МВД России.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области