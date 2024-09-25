Денис Бояринцев объяснился за провал «Ротора» в Кубке России





Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев и наставник «Волги» Михаил Белов накануне, 24 сентября, на пресс-конференции подвели итоги Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев и наставник «Волги» Михаил Белов накануне, 24 сентября, на пресс-конференции подвели итоги матча Кубка России, в котором ульяновцы дома обыграли волгоградцев в серии пенальти (4:3), сообщает V102.RU.

Напомним, что основное время встречи четвертого раунда турнира завершилось вничью со счетом 1:1. Напомним, что основное время встречи четвертого раунда турнира завершилось вничью со счетом 1:1.

Денис Бояринцев признал, что поединок для его команды оказался сложным.

- Не самая простая игра для нас получилась. Первый тайм прошел на встречных курсах. Единственное, что у «Волги» была лучше концовка в атаке. Мы никак не могли реализовать моменты, подходы были. Болотов по мячу не попал — а был хороший момент. «Волга» в первом тайме свой момент использовала. Мы в перерыве поменяли кардинально группу атаки, потому что совсем не получалась завершающая стадия. Вроде на минут 15-20 инициативу перехватили во второй половине, гол забили. Концовка, конечно, выдалась тяжелой. «Волга» прижала нас к воротам, имела большое преимущество. Дело дошло до пенальти. К сожалению, в реализации одиннадцатиметровых мы оказались слабее, — заявил наставник сине-голубых. - Н— заявил наставник сине-голубых.

Кроме того, главный тренер «Ротора» рассказал, почему команда играла не полностью вторым составом в Ульяновске. Кроме того, главный тренер «Ротора» рассказал, почему команда играла не полностью вторым составом в Ульяновске.

- Кубок оставался кубком. Ни в коем случае не хотелось везти второй состав. У нас номинально и нет второго состава, хорошая конкуренция. Сыграла сегодня группа ребят, кто мало выступал — те же Камлашев, Соколов. Они провели неплохую игру по желанию, по самоотдаче. Но концовки им сегодня не хватило. Подходы хорошие. Надо было освежиться. Я выпустил ребят потом, кто побольше сыграл в чемпионате. Где-то инициативу перехватили, однако не хватило нас до конца. Не знаю, по каким причинам. Вроде после «Черноморца» дал лишний выходной, чтобы подготовиться. Кубковые матчи всегда тяжело проходят. Особенно, когда играешь с командой рангом ниже, что сегодня Ульяновск и продемонстрировал. Мало того, что играющая команда, она амбициозная, билась. Вопрос — как сыграли мы? Не противопоставили, наверное, той игры, которую хотели. Совершенно не показали, что мы команда Первой лиги, что должны быть уровнем выше по многим показателям. Отсюда ничейный результат. Даже если бы выиграли по пенальти, я сказал ребятам, что вообще недоволен матчем. Не содержанием игры, а тем, что мы не показали тот уровень. Можно сказать, наша серия без побед продолжается. Сейчас вот лобовая и непростая игра с «Аланией» нас ждет дома. Вот она, скорее всего, будет ключевой в понимании того, что либо мы в яму какую-то определенную попали, либо мы будем из нее выкарабкиваться, — резюмировал Денис Бояринцев. — резюмировал Денис Бояринцев.





В свою очередь Михаил Белов поздравил болельщиков «Волги» с победой и пожелал удачи «Ротору» в чемпионате. В свою очередь Михаил Белов поздравил болельщиков «Волги» с победой и пожелал удачи «Ротору» в чемпионате.

- Конечно, эмоции самые положительные. Не только у нас. Я думаю, сегодня команда сделала праздник для всего города. Болельщиков очень много было, мы им очень благодарны. Мне кажется, сама игра доставила удовольствие. Достаточно агрессивная, активная встреча. И «Ротор» выглядел достаточно сильно, особенно во втором тайме. Для нас вторая половина оказалась очень сложной. Наверное, концовочку, последние 10 минут мы провели в хорошем темпе и более четче играли. Может быть, могли и додавить. Но пенальти — наверное, это интересно смотреть и переживать эмоции. Всегда та команда, которая выигрывает, получает определенный положительный и эмоциональный заряд. Для нас это очень хорошо. Но в то же время хочу сказать добрые слова в адрес волгоградского «Ротора». Мне очень понравилось, как играла их команда во втором тайме. Повторю, что нам было очень тяжело. Удачи и успехов «Ротору» в последующих играх. Для меня это также родная команда. Не надо отчаиваться болельщикам, которых очень много приехало. Скажу, что все у этого коллектива будет в порядке. А нас всех поздравляю с хорошей игрой и победой. Будем теперь ждать соперника, — поделился впечатлениями наставник ульяновского клуба.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ФК «Волга» Ульяновск vk.com и СК «Ротор» vk.com (архив)