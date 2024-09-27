Общество

В школе Камышина открыли мемориальные доски погибшим на СВО бойцам

Общество 27.09.2024 18:35
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27.09.2024 18:35


В городе Камышине Волгоградской области в школе №16 открыли мемориальные доски в память о погибших участниках спецоперации – ефрейторе Алексее Караваеве, младшем сержанте Вадиме Шеремете, рядовом Александре Родичеве, передает V102.RU со ссылкой на районную администрацию. 


На церемонии открытия памятных табличек присутствовали сегодня родные и близкие бойцов, представители администрации, педагоги и ученики школы. 

За мужество и отвагу при исполнении воинского долга Алексей Караваев, Вадим Шеремет и Александр Родичев посмертно награждены Орденами Мужества.

Напомним, что Вадим Шеремет отправился на фронт в ноябре прошлого года. В зоне СВО был медиком. Судя по постам погибшего военнослужащего, какое-то время он находился на Херсонском направлении. О гибели Александра Родичева местные власти сообщали в июле 2023 года. 25-летний Алексей Караваев погиб по пути следования к месту проведения боевого задания. В зоне СВО он командовал дымовой машиной, предназначенной для аэрозольной маскировки войск и различных объектов. В боевых действиях участвовал с самого начала специальной военной операции. 

Фото: администрация Камышина

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