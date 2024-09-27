В школе Камышина открыли мемориальные доски погибшим на СВО бойцам





В городе Камышине Волгоградской области в школе №16 открыли мемориальные доски в память о погибших участниках спецоперации – ефрейторе Алексее Караваеве, младшем сержанте Вадиме Шеремете, рядовом Александре Родичеве, передает V102.RU со ссылкой на районную администрацию.





На церемонии открытия памятных табличек присутствовали сегодня родные и близкие бойцов, представители администрации, педагоги и ученики школы.

За мужество и отвагу при исполнении воинского долга Алексей Караваев, Вадим Шеремет и Александр Родичев посмертно награждены Орденами Мужества.

Напомним, что Вадим Шеремет отправился на фронт в ноябре прошлого года. В зоне СВО был медиком. Судя по постам погибшего военнослужащего, какое-то время он находился на Херсонском направлении. О гибели Александра Родичева местные власти сообщали в июле 2023 года. 25-летний Алексей Караваев погиб по пути следования к месту проведения боевого задания. В зоне СВО он командовал дымовой машиной, предназначенной для аэрозольной маскировки войск и различных объектов. В боевых действиях участвовал с самого начала специальной военной операции.

Фото: администрация Камышина