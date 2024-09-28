Расследования

Волгоградцам назвали крадущие их деньги приложения

Расследования 28.09.2024 13:36
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28.09.2024 13:36


Очередные случаи мошенничества с использованием опасных приложений зафиксированы в регионе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, еще два человека лишились своих денег, выполнив указания аферистов.  Так, пенсионера из Краснооктбярьского района неизвестный  под видом работника энергетической компании убедил установить приложение якобы для передачи показаний электросчетчика. После установки со счета мужчины были списаны свыше 100 тыс. рублей.  
Крупной суммы лишился также житель Волжского. Ему позвонил якобы работник сотовой компании и предложил установить на телефон приложение. После этого со счета потерпевшего были похищены 241 тыс. рублей, а также оформлен онлайн кредит на сумму 1,8 млн. рублей. Дальнейшая попытка перевода кредитных денег на другой счет была оперативно заморожена банком.
По указанным фактам возбуждены уголовные дела.
Правоохранители предупреждают - не загружайте на свои гаджеты никакие посторонние приложения - AnyDesk, RealVnk, RustDesk, Zoom, TeamViewer и другие, которые могут рекомендовать фейковые «специалисты»!


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