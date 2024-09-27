Чиновникам и силовикам проиндексируют зарплаты в октябре





Правительство России проиндексирует зарплаты некоторых россиян. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», в октябре прибавка в размере 5,1% ожидает работников федеральных учреждений.

- Речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы, а также о сотрудниках федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, науки и культуры, передает РИА Новости. Это же относится к гражданскому персоналу Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардии, - уточняется в публикации журналистов.

Отметим, соответствующее постановление было подписано правительством в августе и вступает в силу с 1 октября 2024 года.