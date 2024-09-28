Общество

Две бесплатные электрички назначили в Волгограде на 30 сентября

Общество 28.09.2024 06:25
0
28.09.2024 06:25


В день проведения очередного матча «Ротора» на «Волгоград Арене» болельщиков уже по заведенной традиции спортивного клуба развезут по домам бесплатные электрички. Как сообщили V102.RU в клубе, для фанатов  из Волжского назначен электропоезд №6437/6438  отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:12, с  Мамаева кургана (верхняя платформа) – в 22:18, прибытием на ст. Волжский в 22:56.
Жители южных районов могут воспользоваться электричкой №6339 до Шпалопропитки отправлением со ст. Краснооктябрьская в 22:06, с  Мамаева кургана (нижняя платформа) – в 22:13 ч., прибытием на ст. Шпалопропитка в 23:19 ч.
Напомним, 30 сентября в Волгограде «Ротор» встретится с «Аланией» из Владикавказа. Начало игры – в 19-30 ч.
Фото Приволжской железной дороги

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.09.2024 22:04
Общество 27.09.2024 22:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 19:39
Общество 27.09.2024 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 18:35
Общество 27.09.2024 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 18:03
Общество 27.09.2024 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 17:42
Общество 27.09.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 16:38
Общество 27.09.2024 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 15:23
Общество 27.09.2024 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 14:41
Общество 27.09.2024 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 14:17
Общество 27.09.2024 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 13:42
Общество 27.09.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 13:36
Общество 27.09.2024 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 12:21
Общество 27.09.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 11:36
Общество 27.09.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 11:31
Общество 27.09.2024 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.09.2024 10:30
Общество 27.09.2024 10:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:00
Ватерполисты «Спартака» продлили до трех поединков победную сериюСмотреть фотографии
07:05
В Волгоградской области локализовали пожар на 10 гектарах лесаСмотреть фотографии
06:25
Две бесплатные электрички назначили в Волгограде на 30 сентябряСмотреть фотографии
22:04
Чиновникам и силовикам проиндексируют зарплаты в октябреСмотреть фотографии
21:13
В Новоаннинском районе площадь горящего леса выросла до 10 гектаровСмотреть фотографии
20:44
В волгоградских «Пятерочках» и «Магнитах» проверят цены на социальные продуктыСмотреть фотографии
20:07
Спасатели в Волгограде реанимировали котенка и спасли 10 человек при пожареСмотреть фотографииCмотреть видео
19:39
Прокуратура в суде требует оснастить Бульвар Энгельса системой оповещения при ЧССмотреть фотографии
19:16
Будем ходить пешком? С 1 октября утилизационный сбор для иномарок поднимут на 70-80%Смотреть фотографии
18:35
В школе Камышина открыли мемориальные доски погибшим на СВО бойцамСмотреть фотографии
18:18
Силовики разыскивают убийц похищенной в Балакове женщиныСмотреть фотографии
18:03
Одному из сотен дальнобойщиков устроили показательную «порку» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Полицейские Волгограда приплыли к победе быстрее московских коллегСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Трехкилометровая пробка сковала Первую продольную в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:38
Осужденные пожаловались на режим в ИК-26, куда перевели члена банды «цапков»Смотреть фотографии
16:35
Бастрыкин послал волгоградских следователей на остров СарпинскийСмотреть фотографии
16:29
В районе Волгоградской области лесной пожар перекинулся на городскую свалку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
В Волжском спецназ бодро задержал двух фальшивомонетчиковСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Бастрыкин заинтересовался мигрантами на консервном заводе в ВолжскомСмотреть фотографии
15:08
«Мадам Шанель» волгоградского обладмина вошла в соседнюю дверьСмотреть фотографии
14:41
Под Волгоградом суд лишил отца погибшего участника СВО прав на соцвыплатыСмотреть фотографии
14:17
В Камышине простятся с погибшим на СВО Александром БабинымСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде жители Бекетовки ночью почувствовали запах жженых костейСмотреть фотографии
13:36
В Волжском ремонт путепровода на ул. Александрова выполнен на 80%Смотреть фотографии
13:36
В творческом вузе Волгограда реализовали цифровой подход к образованию студентовСмотреть фотографии
13:32
Дело заразное? В Саратове вслед за Волгоградом вводят платные парковкиСмотреть фотографии
13:18
Росстат: работодатели задолжали волгоградцам 7,7 млн рублейСмотреть фотографии
12:21
«Это была детская шалость»: в Волгограде директор школы №55 прокомментировала давку на КППСмотреть фотографии
11:39
В СК сообщили подробности о смерти волгоградца в траншее под слоем землиСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области отменили режим ЧС из-за заморозковСмотреть фотографии
 