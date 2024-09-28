Две бесплатные электрички назначили в Волгограде на 30 сентября

В день проведения очередного матча «Ротора» на «Волгоград Арене» болельщиков уже по заведенной традиции спортивного клуба развезут по домам бесплатные электрички. Как сообщили V102.RU в клубе, для фанатов из Волжского назначен электропоезд №6437/6438 отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:12, с Мамаева кургана (верхняя платформа) – в 22:18, прибытием на ст. Волжский в 22:56.
Жители южных районов могут воспользоваться электричкой №6339 до Шпалопропитки отправлением со ст. Краснооктябрьская в 22:06, с Мамаева кургана (нижняя платформа) – в 22:13 ч., прибытием на ст. Шпалопропитка в 23:19 ч.
Напомним, 30 сентября в Волгограде «Ротор» встретится с «Аланией» из Владикавказа. Начало игры – в 19-30 ч.
Фото Приволжской железной дороги