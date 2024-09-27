



Красноармейский суд рассмотрит иск районного прокурора к администрации Волгограда о понуждении к обеспечению антитеррористической защищенности Бульвара им. Энгельса. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, размещенную в открытом доступе.

Так, по данным информагентства, прокурор Красноармейского района Волгограда, действуя в интересах неопределенного круга лиц, просит суд возложить на мэрию обязанность в течение полугода выделить необходимое количество средств для установки системы речевого оповещения об эвакуации при чрезвычайных ситуациях и угрозе совершения или совершении террористического акта. Кроме того, надзорный орган настаивает на установке в месте массового скопления людей системы видеонаблюдения.

В качестве ответчиков при рассмотрении дела привлечены администрация Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда», МКУ «Городской информационный центр».