Общество

Одному из сотен дальнобойщиков устроили показательную «порку» под Волгоградом

Общество 27.09.2024 18:03
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27.09.2024 18:03


В городе Волжском Волгоградской области задержали дальнобойщика-нарушителя. Как сообщили V102.RU в мэрии города-спутника, водитель большегруза проехал на запрещающие знаки, в связи с чем и был остановлен сотрудником контрольного управления администрации. 



Сообщается, что на место не запланированной дальнобойщиком остановки для выяснения обстоятельств выезжал наряд ГАИ.  

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту нарушения был составлено протокол. После этого грузовик сопроводили на объездную дорогу.

Видео: администрация Волжского 

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