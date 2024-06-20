Спорт

Матч «Ротора» и «Новосибирска» попал в топ-25 самых посещаемых игр года

Спорт 20.06.2024 19:56
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20.06.2024 19:56


Стыковой матч между «Ротором» и «Новосибирском» за выход в Первую лигу, состоявшийся 16 июня на Волгоград Арене, по итогам сезона 23-24 в российском футболе вошел в топ-25 самых посещаемых игр года, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость»

В топ-30 наибольшее количество домашних встреч оказалось с участием чемпиона и обладателя Кубка страны «Зенита». Питерский клуб попал в этот список 12 раз, серебряный призер чемпионата «Краснодар» занял восемь строчек в топе, также московский «Спартак» и калининградская «Балтика» оказались в рейтинге по два раза. 

В общей сложности в топ-30 попали 18 матчей РПЛ, 10 матчей Кубка России, один поединок Суперкубка и стыковая  игра между «Ротором» и «Новосибирском» во Второй лиге, завершившаяся со счетом 3:1 в пользу хозяев и собравшая на волгоградском стадионе 27 014 человек. Этот матч занял итоговое 24-е место по посещаемости в России.

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