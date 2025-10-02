Телеком 02.10.2025 14:11 Реклама
0
02.10.2025 14:11 Реклама
Билайн объявил о создании нового неформального праздника – Дня сотовой независимости. Он символизирует переход к новой эпохе мобильной связи, где базовая потребность людей в общении обеспечивается доступным способом без ежемесячных платежей.
Чтобы обеспечить право каждого быть на связи, компания запустила новую форму предоставления услуг – бесплатную подписку на связь. На смену привычным тарифам с абонентской платой пришёл современный формат, знакомый пользователям по цифровым сервисам. Теперь, подключив подписку, клиент получает безлимитные звонки на номера Билайна навсегда, без необходимости следить за балансом, остатками минут и риском блокировки номера.
При подключении подписки клиенту необходимо внести совсем небольшую сумму на свой баланс – этими средствами можно оплатить различные дополнительные опции. Подписка bee предусматривает стартовый уровень bee START* с безлимитными звонками внутри сети и 1 ГБ интернета**, а также входящими звонками с номеров любых сторонних операторов. Даже с таким небольшим набором клиент сможет всегда оставаться на связи с близкими и общаться без ограничений в сети Билайна. При необходимости клиент может в любой момент расширить набор услуг – докупить интернет, подключить безлимитный трафик на мессенджеры или перейти на другие уровни подписки в приложении Билайна (12+) или в личном кабинете на сайте оператора. Все подключённые услуги прозрачны и находятся под полным контролем клиента. Отключить платные опции или изменить уровень подписки и пользоваться только стартовой подпиской на связь можно в любой момент.
– Билайн внимательно изучает изменения на рынке и ожидания клиентов. Пользователи всё чаще выбирают мобильную связь, ценя её надёжность и безопасность, и не намерены за это переплачивать. Мы с этим согласны и убеждены, что право на связь – базовое и должно быть доступно каждому. Подписка на связь bee START от Билайна — наш ответ на вызовы современности и символ нового подхода к услугам связи. Это возможность оставаться на связи всегда и самим решать, когда и какие дополнительные сервисы необходимы. Наше решение отражает потребности клиентов и драйвит рынок к изменениям. Клиенты не готовы переплачивать за базовое право оставаться на связи, и мы их в этом поддерживаем. Это настолько меняет сложившиеся подходы на рынке телеком-услуг, а также вызывает отклик со стороны людей, что мы решили отметить этот поворотный момент как День сотовой независимости, – отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.
День сотовой независимости, объявленный Билайном, призван подчеркнуть, что быть на связи – это больше не платная привилегия, а базовое право людей, и теперь его реализация может быть свободной, прозрачной и доступной для каждого.
*Би СТАРТ
**Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту Билайна, или при переносе своего номера от других операторов по MNP
Фото: Билайн
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru erid: 2VSb5xXC3Wq
г. Москва, ОГРН 1027700166636
T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»03.10.2025 10:16 Реклама
Телеком 03.10.2025 10:16 Реклама
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса02.10.2025 10:18 Реклама
Телеком 02.10.2025 10:18 Реклама
На девять девчонок – десять ребят: «Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета01.10.2025 11:24 Реклама
Телеком 01.10.2025 11:24 Реклама
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий30.09.2025 16:32 Реклама
Телеком 30.09.2025 16:32 Реклама
Поволжье приняло 12% от общего числа иностранных туристов страны30.09.2025 12:46 Реклама
Телеком 30.09.2025 12:46 Реклама
Хакеры нацелились на школьников и студентов: топ-3 угроз29.09.2025 17:22 Реклама
Телеком 29.09.2025 17:22 Реклама
Жители Волгограда все чаще выбирают звонки через сеть Wi-Fi из-за четкого звука – Билайн29.09.2025 15:26 Реклама
Телеком 29.09.2025 15:26 Реклама
«Ростелеком» построит для «ФосАгро» современный центр обработки данных в Волхове26.09.2025 15:56 Реклама
Телеком 26.09.2025 15:56 Реклама
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложении24.09.2025 10:03 Реклама
Телеком 24.09.2025 10:03 Реклама
В сёлах Волгоградской области «поумнели» дома23.09.2025 10:21
Телеком 23.09.2025 10:21
«РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра22.09.2025 13:26 Реклама
Телеком 22.09.2025 13:26 Реклама
С Билайном теперь можно создать своего мобильного оператора через онлайн селф-сервис22.09.2025 09:45 Реклама
Телеком 22.09.2025 09:45 Реклама
T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях18.09.2025 14:00 Реклама
Телеком 18.09.2025 14:00 Реклама
«Ростелеком» представил пилотный проект платежного терминала на ОС «Аврора»17.09.2025 16:29 Реклама
Телеком 17.09.2025 16:29 Реклама
За лето Волгоградская область привлекла туристов со всей страны17.09.2025 12:30
Телеком 17.09.2025 12:30