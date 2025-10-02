Расследования

В Волжском задержаны трое после массовой драки со стрельбой у «Вкусно и точка»

Расследования 02.10.2025 08:59
0
02.10.2025 08:59


По факту грубого нарушения общественного порядка в Волжском возбуждено уголовное дело. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, участники конфликта около ресторана быстрого питания установлены, трое из них доставлены в подразделение полиции.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ – «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц».

Напомним, массовая драка произошла 27 сентября около «Вкусно и точка». Выяснилось, что причиной конфликта стал спор автомобилистов из-за не предоставления преимущества при движении.

Ранее видеоролик, запечатлевший инцидент, был опубликован в интернете. В потасовке принимали участие около двух десятков человек, были слышны звуки стрельбы. Очевидец сообщал, что был применен кастет или нож.

Накануне Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах инцидента. СУ СК по Волгоградской области ходатайствует перед прокуратурой о передаче дела в ведение регионального управления.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.10.2025 06:11
Расследования 02.10.2025 06:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2025 19:01
Расследования 01.10.2025 19:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2025 16:46
Расследования 01.10.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2025 16:20
Расследования 01.10.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2025 15:10
Расследования 01.10.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2025 14:12
Расследования 01.10.2025 14:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 18:30
Расследования 30.09.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 14:22
Расследования 30.09.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 12:01
Расследования 30.09.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 11:20
Расследования 30.09.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 08:37
Расследования 30.09.2025 08:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 16:54
Расследования 29.09.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 15:42
Расследования 29.09.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 13:39
Расследования 29.09.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 12:54
Расследования 29.09.2025 12:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:59
В Волжском задержаны трое после массовой драки со стрельбой у «Вкусно и точка»Смотреть фотографии
08:41
Вспышка бруцеллеза закрыла на карантин ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:19
В Ростове треснула многоэтажка на ИвановскогоСмотреть фотографии
08:05
Экс-глава волгоградской полиции закрепился на посту мэра ВолгодонскаСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: 4 БПЛА сбили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:30
Яичница с помидорами подорожала для волгоградцевСмотреть фотографии
06:59
Цены на бензин и дизель рванули в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:40
Бочаров: обломки БПЛА упали на дом и постройки в Елани Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:34
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:24
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
06:11
Бастрыкин поручил забрать дело о массовой драке в ВолжскомСмотреть фотографии
05:51
План «Ковер» накрыл аэропорт СталинградСмотреть фотографии
05:51
Волгоградским героям и инвалидам повысят соцвыплатыСмотреть фотографии
21:45
Мэр Волжского испытал себя и новую скейт-плошадку на прочностьСмотреть фотографииCмотреть видео
21:25
Минпромторг составил список разрешенных для такси автомобилейСмотреть фотографии
21:02
Минфин предложил новые льготы для участников СВО и их семейСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде выявили опасный для здоровья чайСмотреть фотографии
20:00
Грозит ли дефицит бензина Волгоградской области: ситуация и комментарииСмотреть фотографии
19:52
Еще два района Волгоградской области подключились к теплуСмотреть фотографии
19:29
В предстоящий уик-энд свой сезон начнут волейболистки «Волжаночки-ГРАСС»Смотреть фотографии
19:01
Мог и не заметить? Адвокаты заявили о проблемах со слухом и зрением у водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
18:24
В Госдуму 1 октября внесли законопроект о продуктовых карточкахСмотреть фотографии
16:46
Волжанка получила 8,5 лет за обман жены пропавшего участника СВОСмотреть фотографии
16:20
Под Волгоградом суд вынес приговор о взятке в кофейных стаканахСмотреть фотографии
15:36
Двое председателей комитетов покинули администрацию Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:10
Прострелил голову и бросил в контейнер: в Волжском будут судить живодера, убившего бездомную собаку ЛэссиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Под Волгоградом семьям погибших 7 бойцов передали ордена МужестваСмотреть фотографии
14:12
Кто защитит Пака? Дочь и жена водителя BMW выступят в облсуде ВолгоградаСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцы могут протестировать здоровье на форуме «Медицина и здравоохранение»Смотреть фотографии
13:31
Бастрыкин поручил разобраться с задержкой зарплат работников НПЗСмотреть фотографии
 