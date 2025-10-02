В Волжском задержаны трое после массовой драки со стрельбой у «Вкусно и точка»





По факту грубого нарушения общественного порядка в Волжском возбуждено уголовное дело. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, участники конфликта около ресторана быстрого питания установлены, трое из них доставлены в подразделение полиции.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ – «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц».



Напомним, массовая драка произошла 27 сентября около «Вкусно и точка». Выяснилось, что причиной конфликта стал спор автомобилистов из-за не предоставления преимущества при движении.



Ранее видеоролик, запечатлевший инцидент, был опубликован в интернете. В потасовке принимали участие около двух десятков человек, были слышны звуки стрельбы. Очевидец сообщал, что был применен кастет или нож.



Накануне Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах инцидента. СУ СК по Волгоградской области ходатайствует перед прокуратурой о передаче дела в ведение регионального управления.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!