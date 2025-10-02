«ГАЗель» врезалась в толпу людей в Астрахани: видео





В Астрахани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и пешеходов. Момент ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, передает «Арбуз».

Судя по кадрам, водитель автомобиля «Лада Гранта», поворачивая с улицы Николая Островского на улицу Кубанскую, не уступил дорогу проезжающей во встречном направлении «ГАЗели». От удара грузовой автомобиль отбросило на тротуар, где находилось несколько человек.

В результате аварии предварительно пострадало шесть пешеходов. На месте работает полиция и скорая медицинская помощь.

Видео: Астрахань.ру / vk.com