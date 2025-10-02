Происшествия

«ГАЗель» врезалась в толпу людей в Астрахани: видео

Происшествия 02.10.2025 10:26
0
02.10.2025 10:26


В Астрахани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и пешеходов. Момент ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, передает «Арбуз».

Судя по кадрам, водитель автомобиля «Лада Гранта», поворачивая с улицы Николая Островского на улицу Кубанскую, не уступил дорогу проезжающей во встречном направлении «ГАЗели». От удара грузовой автомобиль отбросило на тротуар, где находилось несколько человек. 

В результате аварии предварительно пострадало шесть пешеходов. На месте работает полиция и скорая медицинская помощь. 

Видео: Астрахань.ру / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
02.10.2025 12:12
Происшествия 02.10.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2025 08:19
Происшествия 02.10.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2025 14:33
Происшествия 01.10.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2025 12:55
Происшествия 01.10.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2025 12:04
Происшествия 01.10.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2025 11:49
Происшествия 01.10.2025 11:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2025 10:58
Происшествия 01.10.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2025 10:36
Происшествия 01.10.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2025 08:44
Происшествия 01.10.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2025 07:39
Происшествия 01.10.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2025 07:05
Происшествия 01.10.2025 07:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 20:28
Происшествия 30.09.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 13:03
Происшествия 30.09.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 10:58
Происшествия 30.09.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 10:34
Происшествия 30.09.2025 10:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:56
Под Волгоградом полицейские пролили свет на подноготную полусотни мигрантовСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде на дорогах появятся новые знаки и разметкаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом бухгалтеру из станицы грозит срок за хищение почти 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Теперь официально: Волжский переходит на новую систему оплаты за отоплениеСмотреть фотографии
12:12
Авария с мотоциклом в центре Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
В Саратове мужчина ворвался на урок, чтобы запугать школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
50 на 50? Учёные РАН пообещали волгоградцам ещё двое суток геомагнитного штормаСмотреть фотографии
10:46
Роскачество: «воскресшие» покойники начали обманывать россиянСмотреть фотографии
10:26
«ГАЗель» врезалась в толпу людей в Астрахани: видеоСмотреть фотографии
10:23
Средняя зарплата волгоградцев снизилась на 344 рубляСмотреть фотографии
10:18
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
10:11
Под Волгоградом не нашлось желающих убрать свалку на месте столицы Золотой ОрдыСмотреть фотографии
09:24
«Невероятная наглость»: в Волгограде экологи засняли сброс стройотходов под окнами МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
В Волжском задержаны трое после массовой драки со стрельбой у «Вкусно и точка»Смотреть фотографии
08:41
Вспышка бруцеллеза закрыла на карантин ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:19
В Ростове треснула многоэтажка на ИвановскогоСмотреть фотографии
08:05
Экс-глава волгоградской полиции закрепился на посту мэра ВолгодонскаСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: 4 БПЛА сбили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:30
Яичница с помидорами подорожала для волгоградцевСмотреть фотографии
06:59
Цены на бензин и дизель рванули в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:40
Бочаров: обломки БПЛА упали на дом и постройки в Елани Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:34
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:24
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
06:11
Бастрыкин поручил забрать дело о массовой драке в ВолжскомСмотреть фотографии
05:51
План «Ковер» накрыл аэропорт СталинградСмотреть фотографии
05:51
Волгоградским героям и инвалидам повысят соцвыплатыСмотреть фотографии
21:45
Мэр Волжского испытал себя и новую скейт-плошадку на прочностьСмотреть фотографииCмотреть видео
21:25
Минпромторг составил список разрешенных для такси автомобилейСмотреть фотографии
21:02
Минфин предложил новые льготы для участников СВО и их семейСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде выявили опасный для здоровья чайСмотреть фотографии
 