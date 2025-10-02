Федеральные новости

Роскачество: «воскресшие» покойники начали обманывать россиян

02.10.2025 10:46
02.10.2025 10:46

В России мошенники начали применять нейросети для создания цифровых копий умерших людей с целью обмана граждан. Об этом рассказали ТАСС эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества.

Изначально данная нейросеть была создана в терапевтических целях для преодоления боли по утрате родственников. Однако злоумышленники взяли данную технологию в собственное вооружение. 

Копии могут запрашивать денежные средства под видом финансовой помощи от «умершего родственника», продвигать фейковые товары или услуги через скрытую рекламу, а также проходить биометрическую верификацию, используя голос для оформления микрозаймов или подписания электронных документов. 

Мошенники также используют аккаунты в соцсетях умерших людей для фишинговых рассылок.

Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

