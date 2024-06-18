Экономика 18.06.2024 15:16 Реклама
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18.06.2024 15:16 Реклама
В рамках Петербургского международного экономического форума 2024 продукция волгоградского предприятия ООО «Арчеда-продукт» была представлена брендинговым агентством Supermarket на пленарной сессии «Важность рекламы для развития креативных индустрий и экономики в странах БРИКС и СНГ». Участниками ПЭМФ на примере бренда «Крупно» были рассмотрены современные тренды брендинга, как неотъемлемой части бизнес-стратегий развития компаний пищевой отрасли России.
«Арчеда» является динамично развивающейся волгоградской компанией. Покупатели более 50 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья знакомы с ее продукцией, выпускаемой под торговыми марками «Крупно» и Delika.
Современные бизнес-стратегии с привлечением AI, применяемые компанией, позволили ей не только войти в международный рейтинг топ-50 упаковок мира, но постоянно и эффективно обновлять свой ассортимент.
В 2024 году компания выпустила на рынок новый уникальный продукт – овсяную семолину, которая вызвала неподдельный интерес со стороны не только потребителей, но и рестораторов. Через месяц после первого производства овсяной семолины ее выбрали лучшие шеф-повара России для приготовления блюда, которое было включено в волгоградское меню в рамках прошедшего «Гастрокэмпа 2024». Именно это меню станет визитной карточкой и путеводителем Волгоградской области.
Особый интерес заключается в том, что продукт был разработан с помощью искусственного интеллекта при поддержке брендингового агентства Supermarket. Команда компании «Арчеда» мечтала разработать новый продукт в линейке «Купно», который сочетал бы в себе пользу овсяного зерна и был в тоже время традиционным для покупателя. AI подсказал такой продукт – овсяную семолину, сочетающую природную пользу овса и консистенцию любимой всеми манной крупы. Причем AI использовался на всех этапах разработки продукта – от состава до упаковки. Новинку можно попробовать, заказав на Ozon и Wildberries.
Стоит отметить, что это не первый опыт работы команды с искусственным интеллектом. Год назад искусственный интеллект помог разработать авторскую коллекцию мерча с изображением символа бренда «Крупно» - матрёшки. Проект попал в шорт-лист зрительского голосования рекламной премии «Итоги года 2023» журнала Sostav.ru в номинации «Нейросети».
А в 2021 году новая упаковка «Крупно», разработанная брендинговым агентством Supermarket получила самое большое количество наград на XXI международном фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury: два серебра в номинациях «Лучший проект по изменению бренда» и «Лучшая работа, использующая комплексность разработки и внедрение бренда» и золото в номинации «Лучшая разработка упаковки бренда».
Фото – «Арчеда-продукт»
Реклама. ООО «Арчеда-продукт», ИНН 7713200936
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