Волгоградские силовики обезвредили на Волге условных террористов

В Волгограде 26 июня прошли антитеррористические учения, в ходе которых силовики отработали действия по пресечению террористического акта в акватории Волги. Учения прошли в соответствии с планом НАК.





По информации оперативного штаба Волгоградской области, в мероприятиях принимали участие подразделения из состава сил и средств оперштаба и оперативных групп Волгограда и Среднеахтубинского района Волгоградской области.

– Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты, – сообщили по итогам в оперативном штабе региона.









Фото: оперативный штаб Волгоградской области