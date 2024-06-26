



В Центральном районе Волгограда из-за дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина километровая пробка образовалась на отрезке Первой продольной в границах от площади Ленина до ул. Комсомольской. По информации очевидцев, оживленная магистраль оказалась заблокированной автомобилями по направлению в Ворошиловский район.

Согласно сервису Яндекс Карты, ДТП произошло напротив дома №10 по ул. Комсомольской.







Добавим, что движение транспорта затруднено на всем протяжении Первой продольной до Астраханского моста. Объезжать пробку водителям в настоящее время лучше по Нулевой продольной.