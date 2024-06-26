В Волгоградской области волонтеры разыскивают пропавшего еще в декабре 2023 года жителя Дубовского района Сергея Ковалева. Мужчина полгода назад вышел из дома в селе Давыдовка в неизвестном направлении и больше о его местоположении ничего не известно.
По информации организаторов поиска, житель Дубовского район может находиться как на территории Волгоградского региона, на и в соседней Астраханской области.
Приметы Сергея Ковалева: рост 170 см., нормальное телосложение, голубые глаза.
Во что был одет мужчина в день исчезновения, родным неизвестно.
Всех, кто видел или знает что-либо о местоположении пропавшего, просят звонить по номеру 8 800-700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт» / Telegram