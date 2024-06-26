



Вторая волна продажи билетов на матч Суперкубка России, который 13 июля состоится в Волгограде, стартует в скором времени. Информацию об этом к вечеру 26 июня разместили на сайте Kassir.ru.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, через час после объявления о старте продаж билетов, первая партия была полностью раскуплена.

- Скоро в продажу поступит вторая очередь билетов на центральные сектора. Если вы являетесь болельщиком команд-участников, промокоды на доступ к покупке билетов в фанатские сектора предоставляет соответствующий клуб, - успокоили не успевших купить билеты болельщиков на сайте.

Однако, на официальном сайте билетного партнера РФС не уточняется время и дата начала продажи оставшихся билетов.

Напомним, 13 июля в 20:30 на «Волгоград Арена» пройдет матч за Суперкубок между питерским «Зенитом» и «Краснодаром».