Экономика

Цены на бензин в Волгоградской области шагают в гору

Экономика 15.06.2024 07:44
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15.06.2024 07:44


Бензин и дизельное топливо продолжают дорожать в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на еженедельные данные Волгоградстата, по сравнению с прошлой неделей отмечен более существенный рост цен.

Так, стоимость литра АИ-92 на заправках выросла на 0,36% - до 52 рублей 10 копеек. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,32% и торгуется по 57 рублей 77 копеек за литр. Тот же объем АИ-98 подрос на 0,28% - до 67 рублей 77 копеек.

Меньше всего подорожало дизельное топливо - 62,5 рубля за литр. По сравнению с прошлой неделей рост составил 0,09%. В денежном выражении это примерно 5 копеек.

Напомним, что топливо в Волгоградской области растет в цене вторую неделю подряд.

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