На пр. Ленина в Волгограде столкнулись пять автомобилей и автобус





В Центральном районе Волгограда на Первой продольной магистрали в районе дома №10 по ул. Комсомольской столкнулись пять автомобилей. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», разблокировать движение удалось сотрудникам полиции, которые в настоящее время работают на месте массового ДТП.









Напомним, что вечером 26 июня в результате дорожного происшествия проспект Ленина в границах от площади Ленина до ул. Комсомольской замер в километровой пробке, а единственной возможностью проехать в сторону Ворошиловского района стала Нулевая продольная.





– Вблизи с домом №10 произошло столкновение пяти легковушек и автобуса, – сообщает корреспондент информагентства. – В результате общественный транспорт оказался заблокирован. Люди выходили из автобусов, троллейбусов и маршруток и далее шли пешком. Водителям и пассажирам ничего не оставалось, кроме как оставаться в пробке.









Осложняет обстановку и тот факт, что в настоящее время отмечаются сбои в работе навигаторов. В связи с этим многие автомобилисты оказались в западне, не подозревая о препятствии на дороге.









Протяженность транспортного затора на проспекте Ленина составляет в настоящее время на отрезке от ул. Бакинской до ул. Комсомольской более двух километров.