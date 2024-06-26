



27 июня Волгоградская область окажется во власти нового шторма. Как сообщает ИА «Высота 102», ухудшение погоды придётся на вторую половину дня. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 м/с.

- При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта и высотной строительной техники, увеличение случаев травмирования населения, - рассказали журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели рекомендуют жителям региона не оставлять окна открытыми. На улице остерегаться деревьев и рекламных конструкций, а также не оставлять рядом с ними транспортные средства.