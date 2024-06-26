



В городе Урюпинске Волгоградской области разоблачили мужчину, на груди которого буквально день ото дня росло количество наград за боевые заслуги. Неизвестный разгуливал по городу и втирался в доверие к людям. Однако же, бдительные местные жители, заподозрив неладное, сообщили о нем в администрацию.

– Этот мужчина гулял по Урюпинску довольно долго, знакомился с мужиками, втирался в доверие. Все, конечно, глядя на награды, уважали его за доблесть, приглашали в компании и к столу. Но каково же было удивление, когда внезапно рядом с одной высшей наградой – звездой Героя России – появилась еще одна. Конечно, это не могло не вызвать подозрений. В итоге сообщили в администрацию с просьбой проверить подлинность этих наград да и самого этого персонажа, – рассказал ИА «Высота 102» знакомый с ситуацией житель Урюпинска.





Под предлогом оказания помощи "герою" чиновники пригласили его на личную встречу. Явившись при полном параде в администрацию Урюпинска, мужчина какое-то время оставался в образе, но затем, поняв, в чем его подозревают, решил раскаяться и повиниться. Видео с извинениями появилось сегодня, 26 июня, в распоряжении редакции ИА «Высота 102».

– Я, Андрей Борисович П., прошу прощения у всех матерей, жен, отцов, детей за то, что я нацепил на себя незаслуженные награды. В содеянном раскаиваюсь и готов понести любое наказание, – говорит на камеру мужчина. – Готов принять службу на СВО. Очень сильно извиняюсь перед всеми. Больше такого впредь не повторится.







Как сообщает информагентство, на груди лжегероя – 42-летнего уроженца соседнего региона – одномоментно и в разное время красовались не только звезды Героя России, но также Георгиевский крест, ордена Мужества. Все они, заверил мужчина, являются имитацией.

По данным ИА «Высота 102», раскаяние оказалось настолько велико, что в тот же день, когда мужчина заявил о готовности вступить в ряды участников СВО, он подписал контракт с Минобороны.

Напомним, что за ношение подлинных государственных наград не имеющими на это право предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 17.11 КоАП РФ.