Депутаты Волгограда предостерегли газовиков от перегибов с отключением МКД





26 июня в Волгограде депутаты облдумы, чиновники региональной и муниципальной администраций, представители Госжилнадзора, коммунальных, ресурсоснабжающих организаций, а также общественники обсудили перегибы с отключением многоквартирных домов от сетей газоснабжения.

Специалисты отметили, что услуга газоснабжения связана с повышенными рисками. От того, как используется в квартире газовое оборудование, осуществляется его эксплуатация, зависит безопасность соседей и всего подъезда. В связи с участившимися случаями взрыва бытового газа, специализированные организации и контрольные органы стали уделять обслуживанию внутридомовых и внутриквартирных сетей дополнительное внимание.

Действующие требования предусматривают регулярные поверки газового оборудования и вентиляции. Не реже одного раза в год специалисты должны производить осмотр газовых плит, колонок и счётчиков, а также трижды проверять вентиляционные каналы.

Однако в последнее время участились случаи, когда специализированные организации или управляющие компании перестраховываются, отключая дома от газа при малейших нарушениях, не давая потребителям возможности их исправить.

- Безусловно, бывают ситуации, требующие немедленного реагирования, если специалист, скажем, видит, что техническое состояние газовых приборов представляет явную угрозу безопасности. А есть вопросы, на решение которых можно дать человеку время, чтобы все сделать в плановом порядке. Ко всему нужно подходить разумно, - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Валентина Гречина.

Кроме того, во время обсуждения участники встречи отметили, что для работающих граждан достаточно проблематично в дневное время и будние дни обеспечить допуск в квартиру представителей газовой службы. По мнению парламентариев, необходимо предусмотреть такие осмотры вечером или в выходные.

Также эксперты обратили внимание на то, что в регионе только 75% домов заключили договора на техобслуживание со специализированной организацией, которой принадлежит подведённый к объекту газопровод. Один из наихудших показателей у Волгограда. Здесь лишь 52% домов заключили соответствующие соглашения.

Отметим, по информации Госжилнадзора, с начала 2024 года в регионе были обследованы 6,5 тысячи жилых помещений в многоквартирных домах и частных домовладениях. Во время рейдов специалистами выявлены 860 нарушений, наиболее опасными из которых являются случаи несанкционированных подключений, утечки, а также неисправности в работе газовых приборов. Из-за обнаруженных проблем только за шесть месяцев этого года специалисты произвели 780 отключений газового оборудования.