



В Михайловском районе Волгоградской области с 13 по 14 июня прошел ежегодный День поля «АгроВолгаДон». Мероприятие посетило около 500 аграриев, они изучили представленную на экспозициях сельхозтехнику, оборудование, средства защиты растений и минеральные удобрения.

Технологии против стрессов

На полях крестьянского хозяйства местного фермера Валерия Клупова ежегодно закладываются демонстрационные посевы сельскохозяйственных культур для сравнительной оценки технологий. По результатам испытаний данные заносят в программу обучающих семинаров. Этот год не стал исключением, тем более что аграрии столкнулись с заморозками, что создало некоторые трудности, но не помешало добиться нужного результата.

Технологии, которые способны повысить устойчивость растений к стрессовым факторам, включая заморозки и засуху, представила на выставке компании «ФосАгро-Ставрополь», традиционный партнер волгоградских аграриев в сфере минерального питания растений. Компания входит в российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»), развивает региональный офис в Волгограде и собственный центр дистрибуции минеральных удобрений в Михайловском районе.

— За восемь лет работы на региональном рынке мы видим стабильный рост спроса на технологии минерального питания, это говорит о высоком профессионализме и ответственности аграриев, а также о том, что подход, который мы развиваем, приносит экономический результат,— поделился директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов.





Заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов во главе официальной делегации посетил на выставке стенд компании. Он положительно оценил опыт «ФосАгро-Ставрополь» и похвалил за достижения.

«ФосАгро-Ставрополь» — сторонник комплексного подхода: помимо широкого выбора минеральных удобрений партнерам доступны различные сервисы, которые помогают рационально построить систему минерального питания. В частности, агрохимическое обследование почв с применением автоматизированного оборудования, диагностика почвенного плодородия, подбор системы минерального питания, агросопровождение посевов, цифровой мониторинг.

Депутат Госдумы от Михайловской области Владимир Плотников отметил, что при таком уровне развития логистики и сервиса, центр дистрибуции «ФосАгро-Ставрополь» в Михайловке, «один из самых удачных и долгожданных проектов» для региона.

Есть что показать

Глава облкомсельхоза Марина Морозова со сцены в приветственном слове отметила позитивные тенденции. Несмотря на то, что заморозки спутали карты фермерам, сейчас «отдельные поля, которые вроде бы не подавали никаких надежд, стали показывать хорошие результаты».

Уроженец Михайловки, для которого эта земля действительно малая родина, член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Николай Семисотов выразил огромную благодарность аграриям:

— Очень приятно находиться в такую, я бы сказал, теплую погоду на нашей михайловской земле. Сегодня крестьянам Михайловского района есть что показать, несмотря на те сложные условия, которые мы в этом году испытываем. Это и заморозки, и недостаток влаги, но, тем не менее, есть результат и мы должны этот результат наших крестьян поддержать и пожелать им самого наилучшего — хорошей погоды, хороших цен и качества нашей пшеницы. Сегодня мы побывали на демонстрационных посевах, увидели, что она практически справилась с теми сложными условия, в которые попала в этом году.

Замгубернатора региона Василий Иванов с гордостью отметил, что «Волгоградская область, агропромышленный комплекс, аграрии региона за последние 8-10 лет доказали, что они являются одними из самых лучших в стране»:

— И это было, когда природа нам немного благоволила. Прошлый год, позапрошлый, пару лет назад. Уважаемые коллеги, я хочу пожелать вам и себе, чтобы мы были такими же сильными. Тем более что волгоградские аграрии всегда работали и работают во всех условиях, какой бы ни был наш год.

Успешная практика доступна всем

Ежегодно День поля помогает фермерам спланировать на будущее свои технологии, проанализировать опыт, изучить успешные практики. «ФосАгро-Ставрополь» как надежный партнер волгоградских аграриев дает им такую возможность. Этот года наглядно показывает значимость сбалансированного питания растений: ведь посевы, которые вовремя получили необходимые для развития элементы питания, лучше справляются с ударами стихии.





Почетный работник АПК России Алексей Одерков, представляющий компанию ООО «Сорт» из Еланского района, занимающуюся элитным семеноводческим хозяйством, отмечает, что применение удобрений на сегодня обязательная отправная точка в агротехнике.

— Без удобрений не получить хороший результат. Мы прекрасно понимаем, что вынос из почвы элементов питания должен компенсироваться. На этот год цель одна — преодолеть возникшие из-за заморозков трудности, — поделился своими впечатлениями фермер. — У нас пашня 1740 гектаров. Мы занимаемся производством и реализацией семян озимой пшеницы. С «ФосАгро-Ставрополь» сотрудничаем давно, надеюсь, что и дальше будем продолжать наше взаимодействие. Скажу прямо — по качеству их удобрения одни из лучших сегодня на рынке. Наша компания закупает многие позиции. Все зависит непосредственно от потребностей, культур и применяемых технологий.

К слову, ассортимент «ФосАгро-Ставрополь» представлен почти 60 марками удобрений, в том числе комплексными с микроэлементами в одной грануле. Также в линейке присутствует жидкое комплексное удобрение и новая марка водорастворимого аммофоса, которая подходит для применения во всех системах полива, что, безусловно, актуально для волгоградских овощеводов. В условиях засухи жидкие удобрения особенно эффективны, спрос на них устойчиво растет, поэтому «ФосАгро-Ставрополь» увеличивает мощности их хранения и в Михайловском центре дистрибуции.

Замдиректора, главный агроном ООО «Гусёвка» из Ольховского района Инна Вакулич подчеркнула, что с «ФосАгро-Ставрополь» они сотрудничают на протяжении многих лет.

— Выращиваем в основном зерновую группу, пропашные культуры. Подсолнечник, нут возделываем, суданскую траву выращиваем на семена. Общая площадь 7500 гектаров. В основном используем аммиачную селитру, карбамид, жидкие удобрения, сульфат аммония. Все закупаем у «ФосАгро-Ставрополь». Сейчас в нашем хозяйстве планируется возрождение орошения, в будущем приобретем крупную партию минеральных удобрений, специально для полива, — рассказала агроном. — В прошлом году средняя урожайность по зерновым составляла 26-28 центнеров с гектара. Ударившие в начале мая заморозки, конечно, повредили посевы. У нас погибло около 25%, а это 1100 гектаров. Хорошо, что все было застраховано на случай ЧС, поэтому ждем обещанных выплат. В этом году из-за апрельского похолодания снижение урожайности будет на уровне 40 процентов или даже больше.

Отдавший больше 30 лет сельскому хозяйству глава КФХ из Новоаннинского района Сергей Башкиров рассказал, что выращивает зерновые, бобовые, кукурузу и подсолнечник на площади в 1700 гектаров, что требует довольно больших объемов удобрений.

— Покупаем у «ФосАгро-Ставрополь» постоянно. От других конкурентов они отличаются выгодной ценой и качеством. Нравится подход: мы всегда находим взаимовыгодные решения. Устраивают условия хранения и доставки, — отмечает фермер. — Урожаи получаем достойные, в том году больше 20 центнеров с гектара дал подсолнечник, 70 центнеров с гектара — кукуруза, пшеница в районе 40 центров на круг. В этом году, прогнозов не строим, из-за засухи, наверное, будет скромнее. Но все равно надеемся на хорошее.

Фото «Высота 102», «ФосАгро-Ставрополь»

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