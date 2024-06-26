В Волгограде на ул. Дегтярева меняют прохудившийся участок теплосети





В Тракторозаводском районе Волгограда специалисты приступили к замене участка теплосети, на котором минувшей зимой фиксировались нарушения. Как сообщает ИА «Высота 102», работы стартовали на ул. Дегтярева, 5 накануне, а завершить их обещают в кратчайшие сроки.

– 25 июня специалисты "Концессий теплоснабжения" провели подготовительные мероприятия и с утра 26 июня приступили к работам по замене участка теплотрассы Обращаем внимание, что данные работы носят плановый характер, поскольку в ходе предыдущего отопительного сезона на этом участке трубопровода фиксировались технологические нарушения. Замена участка трубопровода позволит повысить надежность подачи ресурса потребителям в предстоящем отопительном периоде, – рассказали информагентству в компании. – Работы по обновлению этого отрезка теплосети планируется завершить до конца текущего дня.

По завершении работ на Дегтярева, специалисты протестируют новый участок гидравлическими испытаниями, после чего приступят к обратной засыпке котлована и восстановлению благоустройства территории.

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