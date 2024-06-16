Под Волгоградом устраняют последствия разгула стихии. Без света несколько хуторов





В Михайловском районе Волгоградской области в результате сильного ветра с дождём без электроснабжения остались три хутора 16 июня. Все силы и средства в настоящее время направлены на устранение последствий разгула стихии.

- На данный момент отсутствует полностью электроснабжение в хуторах Орлы, Сенной, Ильменский 2-й, - сообщают в администрации. - Частично отсутствует электроснабжение в посёлке Себрово. Силы и средства КБиО выезжали на уборку и распиловку поваленных веток и деревьев. Оставшиеся заявки по уборке будут отрабатывать завтра с утра.

Здесь также уточняют, что в аварийно-восстановительных работах на электросетях задействовано в общей сложности 7 единиц техники и 15 человек. Восстановительные работы продолжаются.



