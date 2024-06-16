Прокуратура начала проверку после пожара на полигоне под Волгоградом

Надзорные органы начали проверку по факту возгорания полигона ТКО, расположенного в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщает V102.RU со ссылкой на Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

— Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура c привлечением комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также управления Роспотребнадзора по Волгоградской области организовала проверочные мероприятия, — пояснили информагентству в ведомстве.

Уточняется, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

При этом РПН уже отчитался об отсутствии превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе на ближайшей жилой застройке в Большечапурниковском сельском поселении Светлоярского района, а также в Красноармейском районе Волгограда.

Напомним, пожарные расчеты лишь сегодня утром справились с огнем на площади в 800 квадратных метров. Со слов местных жителей, возгорание отходов произошло накануне на мусорном полигоне в Большечапурниковском сельском поселении.

Фото: архив ИА «Высота 102»