Расследования

Прокуратура начала проверку после пожара на полигоне под Волгоградом

Расследования 16.06.2024 21:04
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16.06.2024 21:04


Надзорные органы начали проверку по факту возгорания полигона ТКО, расположенного в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщает V102.RU со ссылкой на Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. 

— Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура c привлечением комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также управления Роспотребнадзора по Волгоградской области организовала проверочные мероприятия, — пояснили информагентству в ведомстве. 

Уточняется, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

При этом РПН уже отчитался об отсутствии превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе на ближайшей жилой застройке в Большечапурниковском сельском поселении Светлоярского района, а также в Красноармейском районе Волгограда.  

Напомним, пожарные расчеты лишь сегодня утром справились с огнем на площади в 800 квадратных метров. Со слов местных жителей, возгорание отходов произошло накануне на мусорном полигоне в Большечапурниковском сельском поселении.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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