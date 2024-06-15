Под Волгоградом загорелся мусорный полигон

Пожарные расчеты тушат возгорание мусора на полигоне ТБО в Светлоярском районе Волгоградской области. По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного сегодня, 15 июня, в 17:06.
- Горит мусор. Пожарные подразделения на месте, производится тушение, - сообщили в региональном МЧС. – Ориентировочная площадь возгорания составляет 800 кв.м.
По словам местных жителей, горит мусорный полигон в Большечапурниковском сельском поселении Светлоярского района.
Напомним, что 10 июня горел полигон ТБО в городе Волжском. Тогда пожарным расчетам удалось оперативно ликвидировать открытый огонь на площади 1000 квадратных метров.
Видео: Жесть Волгограда / t.me