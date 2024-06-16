Общество

ГУ МЧС доложило о ликвидации пожара на полигоне ТБО под Волгоградом

Общество 16.06.2024 10:22
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16.06.2024 10:22


В Светлоярском районе Волгоградской области сегодня, 16 июня, пожарные справились с возгоранием площадью 800 квадратных метров на территории полигона ТБО. 

— Расчеты ликвидировали пожар в 09.04, — рассказали V102.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

Ранее в спасательном ведомстве уточняли, что вызов поступил накануне в 17.06, а локализацию горения произвели в 20.57. Причина пожара не называется.  

Напомним, местные жители утверждали, что огонь уничтожал отходы на мусорном полигоне в Большечапурниковском сельском поселении. 

Скриншот видео: «Жесть Волгограда» / t.me

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