ГУ МЧС доложило о ликвидации пожара на полигоне ТБО под Волгоградом

В Светлоярском районе Волгоградской области сегодня, 16 июня, пожарные справились с возгоранием площадью 800 квадратных метров на территории полигона ТБО.

— Расчеты ликвидировали пожар в 09.04, — рассказали V102.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее в спасательном ведомстве уточняли, что вызов поступил накануне в 17.06, а локализацию горения произвели в 20.57. Причина пожара не называется.

Напомним, местные жители утверждали, что огонь уничтожал отходы на мусорном полигоне в Большечапурниковском сельском поселении.

Скриншот видео: «Жесть Волгограда» / t.me