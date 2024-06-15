Пьяный волгоградец напал на бригаду скорой помощи

Нападение на бригаду скорой помощи произошло сегодня, 15 июня, в Красноармейском районе Волгограда, передает V102.RU.

Как сообщают очевидцы, пьяный мужчина разбил медикам сумку с медикаментами.





По данным местных телеграмм-каналов, на врачей напал волгоградец, которому они оказывали помощь. После своей выходки он скрылся в зеленых зарослях. Врачи вызвали полицию.

В СУ СКР по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что проводят проверку по данному происшествию.

- В результате мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается, что 15 июня 2024 года бригада скорой помощи прибыла на улицу Панферова в Волгограде для оказания помощи местному жителю. При этом мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказал врачам активное сопротивление и разбил сумку с медикаментами. Никто из бригады скорой помощи не пострадал, - сообщили в ведомстве.

Доследственная проверка проводится по ст.213 УК РФ (хулиганство). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео: Треш Волгоград / t.me