Происшествия

В Волгограде водитель маршрутки №29С с пассажирами три километра «бежал» от полиции

Происшествия 14.06.2024 19:28
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14.06.2024 19:28


В Волгограде пассажиры маршрутки №29С стали невольными участниками погони, а затем и очевидцами жесткого задержания полицейскими водителя данного транспортного средства. Как сообщает ИА «Высота 102», происходившие события волгоградцы сняли на видео и опубликовали вечером 14 июня в местных телеграм-каналах. 



По словам пассажиров маршрутного такси, водитель по ходу движения нарушил Правила дорожного движения. Как уверяют горожане, это произошло из-за подрезавшей маршрутку «Нивы». Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, остановили такси для проверки документов и выяснения обстоятельств. В какой-то момент мужчина выхватил документы, сел за руль и вместе с пассажирами попытался уйти от погони. 

Где-то на протяжении трех километров за полной маршруткой ехали полицейские, требуя по громкоговорителю остановки транспортного средства. Однако же, водитель игнорировал их. Когда он остановил машину и выпустил пассажиров, его скрутили на месте, уложив на асфальт, – рассказали очевидцы происшествия ИА «Высота 102». 

Волгоградцы убеждены, что водитель маршрутки не был виноват в нарушении ПДД, а его дальнейшие действия пассажиры объясняют состоянием аффекта и, возможно, излишней раздражительностью из-за жары. 

Известно, что задержанный водитель был доставлен полицейскими на освидетельствование.   

Фото, видео: Жесть Волгограда / t.me

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