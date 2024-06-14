



В Волгограде пассажиры маршрутки №29С стали невольными участниками погони, а затем и очевидцами жесткого задержания полицейскими водителя данного транспортного средства. Как сообщает ИА «Высота 102», происходившие события волгоградцы сняли на видео и опубликовали вечером 14 июня в местных телеграм-каналах.





По словам пассажиров маршрутного такси, водитель по ходу движения нарушил Правила дорожного движения. Как уверяют горожане, это произошло из-за подрезавшей маршрутку «Нивы». Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, остановили такси для проверки документов и выяснения обстоятельств. В какой-то момент мужчина выхватил документы, сел за руль и вместе с пассажирами попытался уйти от погони.

– Где-то на протяжении трех километров за полной маршруткой ехали полицейские, требуя по громкоговорителю остановки транспортного средства. Однако же, водитель игнорировал их. Когда он остановил машину и выпустил пассажиров, его скрутили на месте, уложив на асфальт, – рассказали очевидцы происшествия ИА «Высота 102».

Волгоградцы убеждены, что водитель маршрутки не был виноват в нарушении ПДД, а его дальнейшие действия пассажиры объясняют состоянием аффекта и, возможно, излишней раздражительностью из-за жары.

Известно, что задержанный водитель был доставлен полицейскими на освидетельствование.

Фото, видео: Жесть Волгограда / t.me