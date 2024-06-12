11 июня в посёлке Новый Рогачик Волгоградской области из окна пятиэтажного дома выпал 2-летний малыш. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, по итогу происшествия медики диагностировали у ребёнка перелом костей таза, сотрясение головного мозга и ушиб лёгких.

Падение произошло после того, как малыш облокотился на москитную сетку. Крепления не выдержали нагрузки - и ребёнок провалился в окно.

Отметим, в настоящее время специалисты приняли решение экстренно перевести пострадавшего в ГУЗ «КБ № 7 Волгограда». Сейчас мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь.