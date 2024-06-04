Волгоградца требуют строго наказать за вырубку деревьев в Волго-Ахтубинской пойме

Природоохранная прокуратура просит привлечь к уголовной ответственности жителя Волгограда, который еще зимой текущего года срубил 25 тополей в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Установлено, что 31 января мужчина срубил 25 деревьев на территории Среднеахтубинского лесничества в районе поселка Сахарный. Ущерб составил более 339 тысяч рублей, из которого мужчина возместил на данный момент только 68 тысяч.

Фото: архив V102.RU