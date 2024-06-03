Суд оштрафовал оскорбившего участников СВО треш-стримера Прокудина





В Волгограде Центральный районный суд 3 июня рассмотрел материалы об административных правонарушениях в отношении треш-стримера Павла Прокудина, который весной текущего года в прямом эфире оскорбил участников СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, Прокудина признали виновным по двум статьям КоАП РФ и назначили ему наказание в виде штрафа.

Так, в частности, Павел Прокудин признан виновным по ст. 20.3.3 КоАП РФ – совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также по ст.20.1 ч.3 КоАП РФ – мелкое хулиганство. По обеим статьям его оштрафовали на 30 тысяч рублей – в совокупности на 60 тысяч.

Напомним, что Павел Прокудин решением суда помещен в СИЗО в рамках уголовного дела, которое было возбуждено и расследуется отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области. Треш-стримера подозревают по ч.1 ст.282 УК РФ – унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично.

После скандального стрима Прокудин бежал из Волгограда в Пензу, где затем был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Пензенской области. Скандально известный стример снимал квартиру под чужим именем, опасаясь расправы.