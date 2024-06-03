В Волгограде у лихача арестовали Audi S5 за 72 неоплаченных штрафа

Судебные приставы в Волгограде нашли и арестовали автомобиль Audi S5 местного жителя, который за лихую езду получил 72 штрафа, но ни один не оплатил. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, автовладелец прятал свою иномарку и по месту регистрации ее не оставлял. Однако такая осторожность должнику не помогла.

- Сотрудники органа принудительного исполнения обнаружили транспортное средство. У владельца денег для оплаты задолженности не оказалось, в связи с чем судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества, изъял автомобиль и направил его на ответственное хранение, - рассказали в ведомстве.

Если должник в ближайшее время не сможет погасить задолженность, то Audi S5 выставят на продажу.

Известно, что 72 штрафа мужчина получил за то, что регулярно превышал скорость, проезжал на запрещающий сигнал светофора и игнорировал стоп-линию.