Под Волгоградом 70-летний водитель сбежал после наезда на подростка

Полицейские задержали водителя хэтчбэка, который сбил в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 16-летнего подростка и скрылся. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в городе Краснослободске возле дома №81 по ул. Ленина.
По предварительным данным, 70-летний водитель Mitsubishi Colt сбил подростка 2008 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате несовершеннолетний получил травмы, но его не госпитализировали.
- Водитель с места аварии скрылся, впоследствии баз задержан сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщили в главке.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области