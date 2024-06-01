Под Волгоградом 70-летний водитель сбежал после наезда на подростка

Полицейские задержали водителя хэтчбэка, который сбил в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 16-летнего подростка и скрылся. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в городе Краснослободске возле дома №81 по ул. Ленина.

По предварительным данным, 70-летний водитель Mitsubishi Colt сбил подростка 2008 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате несовершеннолетний получил травмы, но его не госпитализировали.

- Водитель с места аварии скрылся, впоследствии баз задержан сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщили в главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области