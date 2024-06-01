Происшествия

Под Волгоградом 70-летний водитель сбежал после наезда на подростка

Происшествия 01.06.2024 14:24
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01.06.2024 14:24


Полицейские задержали водителя хэтчбэка, который сбил в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 16-летнего подростка и скрылся. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в городе Краснослободске возле дома №81 по ул. Ленина.

По предварительным данным, 70-летний водитель Mitsubishi Colt сбил подростка 2008 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате несовершеннолетний получил травмы, но его не госпитализировали. 

- Водитель с места аварии скрылся, впоследствии баз задержан сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщили в главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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