Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области о резком ухудшении погоды. Объявлено штормовое предупреждение.

— В период с 18.00 до 20.00 и до конца суток 31 мая, ночью 1 июня в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, — рассказали V102.RU в областном главке МЧС со ссылкой на региональный ЦГМС.

В спасательном ведомстве напоминают о важности соблюдения правил личной безопасности на воде, открытых пространствах и в зданиях. При возникновении ЧС сразу же набирайте номер «101».

Напомним, волгоградцев на выходных ждет пекло до +34º и дожди с грозой.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»