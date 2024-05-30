В Волгограде подростки на мотоцикле вновь угодили под колёса легковушки





Вечером 30 мая в Волгограде продолжилась череда ДТП с участием мотоциклистов. На этот раз под колёса легкового автомобиля угодили подростки на мопеде. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось в Советском районе на перекрёстке Университетского проспекта с ул. Полухина и попало в объектив одной из камер уличного наблюдения.

Подростки ожидали очереди на поворот, однако неожиданно решили проскочить перед встречным потоком автомобилей, зацепив одну из проезжающих легковушек. В результате столкновения мопед упал на асфальт.

Судя по видеозаписи, один из подростков сразу же поднялся на ноги и отбежал к обочине проезжей части. Водитель мотоцикла остался лежать на дороге.

Отметим, с начала недели это уже пятое ДТП с участием мотоциклистов. В происшествиях двое водителей погибли, а остальные получили тяжелейшие травмы. Только лишь накануне в Кировском районе Волгограда 12-летний подросток был госпитализирован с множественными переломами после столкновения с легковым автомобилем.

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»