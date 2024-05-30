В Волгограде 12-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой

29 мая в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием школьника. Как сообщает ИА «Высота 102», подросток за рулём мопеда врезался в иномарку.
- В 19:35 12-летний водитель, управляя мопедом, напротив дома № 13 по ул. Изоляторная совершил столкновение с автомобилем Kia Ceed, — рассказали редакции в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, по информации очевидцев, молодой человек во время столкновения получил множественные переломы. Полицейские также подтверждают, что подросток был доставлен в одно из местных медицинских учреждений.
Фото: Волгоград / t.me