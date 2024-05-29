Под суд идет залившую урну для голосования по указке Украины волжанка

В Волжский городской суд поступили материалы дела в отношении Аманбаевой Айнуры Жангалиевной, обвиняемой в воспрепятствовании избирательному процессу на выборах президента России в марте этого года, сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку судебной инстанции.

Уточняется, что материалы дела накануне были переданы судье Оксане Луневой. Дата первого заседания еще не назначена.

Ранее журналисты информагентства сообщали, что инцидент произошел в полдень 15 марта на одном из УИК города-спутника. Местная жительница подошла к урне и залила ее медицинским раствором. Известно, что за два дня до происшествия ей неоднократно поступали звонки от мошенников из Украины, которые втерлись в доверие к волжанке и напугав кредитным бременем, заставили пойти на нарушение закона.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Отметим, что за все три дня выборов это был далеко не единственный случай. Аналогичные провокации устраивали в Москве, Воронеже, Карачаево-Черкесии и Ростове.

Напомним, облизбирком прокомментировал все попытки сорвать выборный процесс на УИК в Волгограде и области.