В Избирательной комиссии Волгоградской области прокомментировали попытки помешать 15 марта голосованию на выборах президента, передает V102.RU.

- В течение первого дня голосования были пресечены три попытки вмешательства в работу УИК. Правоохранительными органами все правонарушители установлены, задержаны, проводится расследование, - сообщил председатель избиркома Виктор Черячукин.

По его словам, все провокации и впредь будут жестко пресекаться, а виновные понесут заслуженное наказание, так как за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

- При этом отмечу, что сегодняшние попытки повлиять на ход голосования не увенчались успехом – работа УИК не прекращалась, - отметил глава Облизбиркома.

Напомним, что 15 марта в Волжском молодая женщина облила зеленкой урну с бюллетенями. Позже стало известно о происшествиях на УИК в Ворошиловском районе Волгограда и в Новониколаевском районе. В первом случае у женщины была изъята дымовая шашка, а во втором также у женщины оперативно нейтрализована банка с зажигательной смесью.