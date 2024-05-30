Экономика 30.05.2024 09:05
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30.05.2024 09:05
Волгоградцев проинформируют об изменении тарифов за электроснабжение в «платежках» за май. Согласно решению Правительства РФ, они начнут действовать уже с 1 июля 2024 года.
– Индексация тарифов не проводилась по всей стране более полутора лет, – прокомментировали в в комитете тарифного регулирования администрации Волгоградской области. – Тариф на электричество в Волгоградской области вырастет на минимальные 9,1%.
Согласно решению тарифного органа с 1 июля по 31 декабря текущего года, например, одноставочный тариф для городского населения, проживающего в квартирах, не оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, вырастает с нынешних 5,39 рублей за киловатт*час до 5,88 рублей. Одноставочный тариф для сельского и городского населения, проживающего в домах с электроплитами и (или) электроотопительными установками, с 1 июля составит 4,12 руб. за киловатт*час вместо действующих 3,78 руб.
Тарифы для категорий населения дифференцируются по 2-м и 3-м зонам суток, но решения о дифференциации тарифов для населения в зависимости от величины потребления в нашем регионе не принято.
– Тариф на электроэнергию для населения и приравненных к ним в Волгоградской области имеет среднее значение по стране и является одним из самых низких среди субъектов Южного федерального округа, – отметили в комитете тарифного регулирования. – Так, в Краснодарском крае тариф для городского населения составит 6,53 рублей за киловатт/час, для сельских жителей – 4,57 рублей за киловатт/час, в Астраханской области – 6,46 рублей за киловатт/час для горожан и 4,52 рублей за киловатт/час для сельских жителей. А в Республике Калмыкия – 6,63 рублей за киловатт/час и 4,63 рублей соответственно.
Более подробно с тарифными решениями волгоградцы могут ознакомиться в разделе «Тарифы» на сайте «Волгоградэнергосбыта» или комитета тарифного регулирования Волгоградской области.
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