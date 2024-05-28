Мотоциклист на «Урале» погиб в ДТП с фургоном на трассе под Волгоградом





В Новоаннинском районе Волгоградской области 33-летний водитель мотоцикла «Урал» погиб в результате ДТП с фургоном. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, страшная авария произошла сегодня утром на 148 километре автодороги «Самойловка-Шумилинская».







- Около хутора Рожновский в 10:33 41-летний водитель на Volkswagen Crafter столкнулся с мотоциклом под управлением 33-летнего водителя, - уточнили в ГУ МВД по региону. - В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

По факту происшествия проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области