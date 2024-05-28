Кошмарившую пенсионеров банду мошенников осудили в Волгоградской области





Сегодня, 28 мая, Калачевский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего организатора группировки, его 25-летней супруги, а также троих сообщников-мужчин и 23-летней девушки. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, в зависимости от роли в преступной схеме они признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество в составе организованной группы.

В суде установлено, что мошенники с февраля 2020 года по январь 2021-го звонили престарелым жителям Ставропольского края и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пенсионеров, что их близкие родственники остановлены сотрудниками полиции и для оплаты штрафов требуются деньги. Когда потерпевшие переводили необходимую сумму на счет, аферисты переставали выходить на связь.

За все время им удалось обмануть 47 пенсионеров на сумму более 1 миллиона 140 тыс. рублей.





- Суд приговорил организатора к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, его жену - к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - пояснила Оксана Черединина. - Остальным соучастникам-мужчинам суд назначил наказание в виде лишения свободы от 3,5 до 5,5 лет, женщине - 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судом также были удовлетворены иски потерпевших о взыскании с мошенников причиненного ущерба.

Свою вину частично признали только организатор и 22-летний участник группировки, а остальные вину отрицали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области