Расследования

Кошмарившую пенсионеров банду мошенников осудили в Волгоградской области

Расследования 28.05.2024 17:14
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28.05.2024 17:14


Сегодня, 28 мая, Калачевский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего организатора группировки, его 25-летней супруги, а также троих сообщников-мужчин и 23-летней девушки. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, в зависимости от роли в преступной схеме они признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество в составе организованной группы. 

В суде установлено, что мошенники с февраля 2020 года по январь 2021-го звонили престарелым жителям Ставропольского края и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пенсионеров, что их близкие родственники остановлены сотрудниками полиции и для оплаты штрафов требуются деньги. Когда потерпевшие переводили необходимую сумму на счет, аферисты переставали выходить на связь.

За все время им удалось обмануть 47 пенсионеров на сумму более 1 миллиона 140 тыс. рублей.


- Суд приговорил организатора к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, его жену - к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - пояснила Оксана Черединина. - Остальным соучастникам-мужчинам суд назначил наказание в виде лишения свободы от 3,5 до 5,5 лет, женщине - 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Судом также были удовлетворены иски потерпевших о взыскании с мошенников причиненного ущерба. 

Свою вину частично признали только организатор и 22-летний участник группировки, а остальные вину отрицали. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

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