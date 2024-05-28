«ГИБДД убираем»: России вернули Госавтоинспекцию

Сегодня, 28 мая, в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников сообщил о том, что ГИБДД России вновь вернули название Госавтоинспекция.

– Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <..>. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть, - цитирует ТАСС Черникова.

По словам Черникова, документация уже ведется полицейскими с учетом нового названия.

Напомним, что ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения – работала с 1998. ГАИ же просуществовала в стране 62 года – с 1936-го.