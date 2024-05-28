Федеральные новости

«ГИБДД убираем»: России вернули Госавтоинспекцию

Федеральные новости 28.05.2024 15:33
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28.05.2024 15:33


Сегодня, 28 мая, в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников сообщил о том, что ГИБДД  России вновь вернули название Госавтоинспекция. 

Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <..>. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть, - цитирует ТАСС Черникова. 

По словам  Черникова, документация уже ведется полицейскими с учетом нового названия.  

Напомним, что ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения – работала с 1998.  ГАИ же просуществовала в стране 62 года – с 1936-го. 

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